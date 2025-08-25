Marmaris'te Temizlik Ateşi Ormanda Tehlike Yarattı

Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde bir vatandaşın evinin yanında yaktığı temizlik ateşi, ormana yakın alanda tehlikeye yol açtı. Devriye görevi yapan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından fark edilen ateş, hızlı müdahale ile söndürüldü. Şahıs Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile hakkında yasal işlem yapılması için gözaltına alındı.

Çevredeki vatandaşların da tepki gösterdiği olayda, duyarsız vatandaşa cezai işlem uygulandı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına hassas dönemde bulunulduğunu hatırlatarak özellikle rüzgarlı havalarda, amaç ne olursa olsun dışarıda ve ormana yakın bölgelerde ateş yakılmaması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, "Ufacık bir kıvılcım büyük felaketlere yol açabilir" diyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MUĞLA