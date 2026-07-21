Sürüklenen tekne kayalıklara çarptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde sürüklenen fiber tekne kayalıklara çarparak dururken, yaşanan kazada herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris, Datça arasında Gönnücekbükü koyunda 10 metrelik fiber tekne henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı. Tekne bir süre sonra kayalık alana çarparak karaya oturdu. Kaza ihbarı ile bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanan olmazken, teknede maddi hasar oluştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı