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Marmaris'te seyir halindeki tomruk yüklü tır alev aldı

3. Sayfa Haberleri

Marmaris'te seyir halindeki tomruk yüklü tır alev aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki tomruk yüklü tırda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki tomruk yüklü tırda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay Marmaris-Datça yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Datça'dan Marmaris istikametine doğru ilerleyen M.A. idaresinde tomruk yüklü tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü tırı yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, tırda maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris İtfaiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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