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Marmaris'te minibüste ölü bulundu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Siteler Mahallesi'nde bir araç parkında yaşayan Feridun T. isimli vatandaş ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi'nde bulunan bir araç parkındaki minibüste yaşayan Feridun T. (78) isimli vatandaş ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde Siteler Mahallesi 189 Sokak'ta bulunan karavan ve araçların park yeri olan bir alanda uzun süredir bir minibüste yaşadığı bilgisi edinilen 78 yaşındaki Feridun T.'nin bir arkadaşı yanına uğrayınca yaşlı adamın cevap vermediğini fark etti. Hemen 112 Acil ekiplerini arayan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre yakın zamanda kalça ameliyatı geçirmiş olan Feridun T. olduğu anlaşılan şahsın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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