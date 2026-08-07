Marmaris'te Motosiklet Kazası: 24 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu.

Kaza, İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. yönetimindeki 07 CCD 234 plakalı otomobil, Turban istikametinden İçmeler yönüne seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Burak Can Zararsız'ın kullandığı 10 AVN 017 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 48 S 4663 plakalı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Burak Can Zararsız (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan A.E.Ü. ise yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sosyal medya hesabından motosikletiyle paylaşımlar yapmış

Sosyal medya hesaplarında motosikletiyle sık sık paylaşımlar yaptığı görülen Burak Can Zararsız'ın, yüksek hız göstergesinin yer aldığı ve motosiklet kullanırken çekilmiş çok sayıda fotoğraf ve videoya da yer verdiği görüldü. Genç sürücünün motosiklet tutkusunu yansıtan paylaşımları, acı haberin ardından yakınları ve takipçileri tarafından taziye mesajlarıyla doldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı