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Marmaris'te kaza: 2 kişi yaralandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın hatalı sollama sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Datça karayolu Mezargediği mevkiinde öğleden sonra meydana gelen kazada iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay bugün öğleden sonra saat 14.00 sıralarında Marmaris Datça yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hatalı sollama ile iki aracın çarpışması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada iki kişi yaralandı. Sağlık ekipleri kaza yerinde yaptıkları ilk müdahaleden sonra, yaralıları hastanelere kaldırırken bir yaralı şahıs Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaris Muğla Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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