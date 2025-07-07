Marmaris'te Kaybolan Rus Turist Kurtarıldı

Marmaris'te Kaybolan Rus Turist Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde doğa yürüyüşü sırasında kaybolan Rus turist, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Hafif yaralı olarak bulunan turist, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde doğa yürüyüşü yaparken kaybolan Rus turist ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Tek başına Karya yürüyüş yolunda doğa yürüyüşüne çıkan Rus turist yönünü kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarın ardından Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, önce drone ile turistin yerini tespit etti, ardından kara yoluyla ulaşıp bulunduğu noktadan alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralı olarak kurtarılan turistin genel sağlık durumunun iyi olduğu, ancak tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik

Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut'tan kötü haber! Durumu kritik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır

Özel jeti bile hazır! İtalyanlar Fenerbahçe'nin yeni yıldızını duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.