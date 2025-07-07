Marmaris'te Kaybolan Rus Turist Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde doğa yürüyüşü yaparken kaybolan Rus turist ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Tek başına Karya yürüyüş yolunda doğa yürüyüşüne çıkan Rus turist yönünü kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarın ardından Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, önce drone ile turistin yerini tespit etti, ardından kara yoluyla ulaşıp bulunduğu noktadan alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralı olarak kurtarılan turistin genel sağlık durumunun iyi olduğu, ancak tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildiği öğrenildi. - MUĞLA