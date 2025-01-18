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Marmaris'te Kaçak Alkol Operasyonu: Büyük Miktarda Ele Geçirildi

Marmaris'te Kaçak Alkol Operasyonu: Büyük Miktarda Ele Geçirildi
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Marmaris'te yapılan operasyonda kaçak alkol üretimi yapan bir şahıs yakalandı. Evinde 400 litre rakı, 50 litre viski, 80 litre şarap ve birçok kaçak malzeme ele geçirildi.

Türkiye'nin en önemli turistik ilçelerinden Marmaris'te kaçak alkol üretimi yapan bir şahıs yakalanırken, şahsın evinde yapılan aramada 400 litre kaçak el yapımı rakı, 50 litre el yapımı viski, 80 litre kaçak el yapımı şarap ele geçirildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Marmaris İlçesi Orhaniye Mahallesinde ikamet eden Ş.A. isimli şahsın el yapımı kaçak alkol üretimi ve satışı yaptığı bilgisinin alınması üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ikametinde arama yapıldı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası şahsın evinde yapılan aramada, 400 litre doğal yollardan elde edilmiş rakı, 50 litre doğal yollardan elde edilmiş viski, 80 litre el yapımı şarap, 38 şişe gümrük kaçağı cin, votka ve viski, 8 şişe anason aroması, 50 litre kapasiteli aktif alkol üretim sistemi, 5 kilogram filtre kömür, 2 adet fermente yoğunlaştırıcı elektrikli battaniye, fermente şeker oranı ölçme cihazı, mikser matkap, 5 adet beher hap, alkol üretim sistemi ısı ölçer, 40 paket fermente mayası, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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