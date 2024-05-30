Marmaris'te Jeep Safari Turlarına Sıkı Denetim

Ülkemizin ve dünyanın gözde turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, özellikle alternatif gezi ve eğlence için düzenlenen jeep safari turlarına sıkı denetimler devam ediyor. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın da dönem dönem bizzat denetlediği turlarda Emniyet ve Jandarma ekipleri sürücülere ve rehberlere uyulması gereken kuralları hatırlatıyor.

Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Marmaris'in en popüler aktivitelerinden birisi olan jeep safari turları toz, taş ve çamurlu dağ yollarında, nehirler ve ilçenin doğal güzellikleri arasında çevre köyleri de içine alan parkurlarda yapılıyor. Marmaris'in Bozburun yarımadasında, Gökova Körfezi civarında, Asparan Orhaniye-Kızkumu, Hisarönü, Bozburun, Çiftlik, Turunç, Akyaka ve Akbük bölgelerine, 4x4 arazi araçlarında her jeepte 4 ila 8 kişiden oluşan gruplarla yapılan turlar Bölge Trafik İstasyonu ekipleri ve İlçe Jandarma trafik ekipleri tarafından sıklıkla denetleniyor.

Kaymakamlığın belirlediği trafiğe kapalı olan toprak yollarda ise su savaşları yaparak macera yaşayan turistlerin bu etkinlik harici tur boyunca ayağa kalkmaları ve kemerlerini açmaları yasaklandı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, göreve gelir gelmez Cip Safarilerin sıkı şekilde denetlenmesi için Polis ve Jandarma ekiplerine talimat verdiğini belirterek şunları söyledi: "Jeep safarilerin ana yollarda, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ve kamuya açık alanlarda olmamak şartıyla Marmaris Asparan'daki 2 kilometrelik trafiğe kapalı bir alanda "Su Savaşları" ve "Off Road" yapmasına izin verdik. Özellikle Dünyaca Ünlü Kız Kumunda Cip safariler nedeniyle çok şikayet gelince onlarla bir toplantı yaptık. Bu sorunun ortak bir yol bulunarak çözümü için çalışıyoruz" dedi.

Kaymakam Kaya, Jeep safari esnasında turistlerin veya safari ekibinde yer alan fotoğrafçıların araç üzerinde ve önünde tehlike oluşturacak şekilde bulunmasının doğru olmadığını ifade ederek, "Fotoğrafçı da olsa bu şekilde görüntü vermesi, turistlerinde aracın üzerinde ön kısmında poz vermesi kabul edilemez. Marmaris'te maalesef 5 Iraklı turistin yaşamını yitirdiği 5 turistin ise yaralandığı bir olay var. Kazanın ne zaman olacağını kestirmek mümkün değil. Bu nedenle safari yapan arkadaşların çok dikkatli olması lazım. Turizm sezonu öncesinde çok sıkı kontrollerimiz oldu. Eksikleri tespit edilen araçlara işlem yapıldı. Bugün bizimle paylaşılan araçların üzerinde ki fotoğraf ve görüntülerle ilgili işlem yapılması talimatı verdim" diyerek kuralların asla esnetilmeyeceğini belirtti.

Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik Timi ekipleri, Jeep safari turu yapan araçlara yönelik uygulamalarda sürücülere, belge, alkol, emniyet kemeri denetimleri yapılmaya devam ediyor. - MUĞLA