Haberler

Marmaris'te intihar girişiminde bulunan H.İ. karakola götürüldü

Marmaris'te intihar girişiminde bulunan H.İ. karakola götürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde farklı illerde intihar girişiminde bulunan H.İ., son olarak Marmaris'te bir inşaatın çatısına çıkarak yine dikkatleri üzerine çekti. Ekiplerin müdahalesiyle indirilen şahıs, 265 ayrı suç kaydına sahip olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin farklı illerinde yüksek katlı binaların tepesine çıkarak intihar girişiminde bulunması ile dikkat çeken vatandaş, bu defa Marmaris'te ortaya çıktı. Tüm ekipleri seferber eden şahıs, çıktığı çatıdan indirilerek karakola götürüldü.

Ülke genelindeki il ve ilçeleri tek tek dolaşarak intihar girişiminde bulunmasıyla son günlerde polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini uğraştırmasıyla tanınan H.İ. isimli şahıs, bugün de Marmaris'te ortaya çıktı. Kayıtlara göre daha önce onlarca kez intihara benzer şekilde intihar girişiminde bulunduğu tespit edilen H.İ., Marmaris'teki eyleminin ardından polis merkezine götürüldü.

Bugün öğlen saatlerinde Marmaris ilçe merkezinde bir şahsın inşaat halindeki bir binanın çatısına çıktığı ve intihar girişiminde bulunacağı yolunda gelen ihbar üzerine, 112 Komuta Kontrol merkezi tarafından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışmaları ile şahıs, çıktığı inşaatın çatısından indirildi. Şahsın daha önce başta sahil beldeleri olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaklaşık 200'ün üzerinde aynı eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

265 ayrı suç kaydı çıktı

Emniyette GBT'si sorgulanan H.İ. adlı şahsın ülke genelindeki pek çok şehirde bu tür eylemlerde bulunduğu ortaya çıkarken şahsın 265 ayrı suç kaydı ortaya çıktı. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan araması da olduğu ortaya çıkan şahısla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kritik görüşme başladı: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlıyor

Ankara'da kritik görüşme! Gelenek yine bozulmadı
CHP'nin Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt ilçe kongreleri iptal edildi

CHP'ye bir şok daha! İstanbul'da üç ilçede kongreler iptal
Ali Mahir Başarır il başkanlığının önünde meydan okudu: Gürsel Tekin buraya gelmeye teşebbüs ederse...

İl başkanlığının önünde meydan okudu: Gürsel Tekin buraya gelirse...
Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! 'Yapamazsın' dediler ama o başardı

Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" dediler ama o başardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Alanyaspor'da

Hagi'nin oğlu Süper Lig'e geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.