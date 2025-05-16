Marmaris'te İki Turist Gasp Edildi, Şüpheliler Yakalandı

Marmaris'te İki Turist Gasp Edildi, Şüpheliler Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki Danimarka uyruklu turist, motosikletli üç kişi tarafından gasp edildi. Olay, güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler polis tarafından kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 turisti gasp eden 3 kişi, polis ekiplerince yakalanırken, gasp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta 15 Mayıs 2025 gecesi saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.H.B.W. ve M.B.W. isimli Danimarka uyruklu turistlerin sokakta yürüdükleri sırada yanlarına motosikletli üç kişi yanaştı. Şüpheliler turistlerin elektronik sigaralarını istedi. Turistlerin elektronik sigarayı vermek istememesi üzerine saldırganlar, onları darp ederek, yaklaşık 200 kron (800 TL) değerindeki elektronik sigarayı zorla alıp olay yerinden uzaklaştı. Turistlerin ihbarı üzerine, Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda olayı gerçekleştiren kişilerin H.E.F., B.G. ve F.K. olduğu belirlendi.

Ekipler harekete geçti

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, H.E.F. ve F.K.'yı aynı gün Beldibi Mahallesi'nde yakaladı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen B.G. ise 16 Mayıs 2025 tarihinde kıskıvrak yakalandı. H.E.F. ve B.G.'nin suça sürüklenen çocuk (SSÇ) oldukları belirlenirken, Çocuk Büro Amirliği'nce yürütülen işlemler sonucunda şüpheliler H.E.F., B.G. ve F.K. aynı gün Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gasp anları kameralara yansıdı

Turistlerin gasp edildiği anlar ise bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen 2 turiste, motosiklet ile yaklaşan 3 şüphelinin darp ve gasp etmesi ile turistlerin olay yerinden kaçışları yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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