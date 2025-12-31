Yeni yıl için Marmaris'te trafik ve güvenlik önlemleri artırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni yıl hazırlıkları devam ederken, ilçe giriş ve çıkışlarında emniyet ve jandarma birimleri kontrollerini sıklaştırırken, sahil güvenlik ekiplerinin deniz üzerinde teyakkuz halinde olacağı belirtildi.

Son 24 saatte 9 bin aracın giriş yaptığı Marmaris'te alınan güvenlik tedbirleri dahilinde emniyet ve jandarma ekipleri karadan sahil güvenlik ekipleri de denizden kontrol ve denetimlerini yapacaklar. Trafik ekipleri de devriye halde sokaklarda bulunacaklar.

Marmaris Kaymakamı Nurullah alınan tedbirleri yerinde inceleyerek, beraberinde ilçe Jandarma Komutanı Binb. Berker Dongul, Emniyet Müdürü Samed Seyhan ile birlikte önce Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ziyaret ederek, TCSG 310 sahil güvenlik botu ile deniz üzerinde alından önlemleri inceledi.

Kaymakam Kaya ardından Marmaris ve Datça ilçelerinin karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma komutanlığı ve ilçe girişindeki güvenlik kontrollerini, trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek vatandaşlara da mutlu seneler dileklerini iletti.

'600 personel sahada'

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ilçede alınan önlemler ile ilgili olarak, '2025 yılını geride bırakıp 2026 yılına girdiğimiz ilk dakikalarda, Marmaris'te bulunan tüm misafirlerimizi ve vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamak amacıyla, ilçemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kolluk kuvvetlerimizle birlikte gerekli tüm tedbirleri aldık. Yaklaşık 10 gündür süren süreçte, tüm alternatifler değerlendirilerek toplantılar yapıldı, detaylı incelemeler gerçekleştirildi ve personel durumumuz da göz önünde bulundurularak planlamalar tamamlandı. Bu kapsamda tahmini olarak 600 personel ile hem karada, hem jandarma sorumluluk bölgelerinde hem de denizlerimizde güvenlik önlemleri alındı. Şu anda personelimiz tüm unsurlarıyla görevlerinin başında bulunuyor ve sabahın ilk ışıklarına kadar bu tedbirler aralıksız şekilde devam edecek. Geçtiğimiz yıl aldığımız önlemler sayesinde oldukça huzurlu ve sorunsuz bir yılbaşı gecesi geçirmiştik. Bu yıl da aynı doğrultuda, halkımızla birlikte güvenli ve güzel bir yılbaşı süreci yaşamayı temenni ediyoruz. Tedbirlerimiz kararlılıkla sürdürülmektedir" şeklinde konuştu. - MUĞLA