Marmaris'te gözlükçü kurşunlamasının şüphelileri adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir gözlük mağazasının kurşunlanması olayı ile ilgili 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 29 Mart 2026 tarihinde Marina bölgesindeki bir gözlük mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gözlükçüde meydana gelen kurşunlama olayının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera ve PTS kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin olayı sahte plaka taktıkları bir araçla gerçekleştirdiklerini tespit etti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla bağlantılı olduğu düşünülen 12 şüpheliyi yakalamak için düğmeye basıldı.

Muğla merkezli, Kayseri, İzmir ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler AK., M.A.G., Ö.F.Y., C.A., Y.E.Y., F.B.Ö., G.Ö., M.A., R.Ç., M.D., B.D.G. ve K.K. Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. - MUĞLA

