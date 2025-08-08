Marmaris'te Frenleri Tutmayan Kamyon Refüje Çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde frenleri tutmayan kamyon refüje çıkarak aydınlatma direğine çarparak durabilirken, direk ikiye bölündü.

Kaza Marmaris ilçe girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 16 LOY 41 plakalı kamyon frenlerinin tutmaması sonucu ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için şoförün direksiyonu kırması ile yol ortasındaki refüje çıktı. Kamyon refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye böldükten sonra durdu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Kazayı şoför yara almadan atlatırken, elektrik firması ekipleri zarar gören aydınlatma direğinde çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA