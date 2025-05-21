Marmaris'te Evsiz Bir Kişi Pazar Yerinde Ölü Bulundu

Marmaris'te Evsiz Bir Kişi Pazar Yerinde Ölü Bulundu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, pazar yerinde evsiz olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Hasan Yılmaz'ın hareketsiz şekilde bulunmasının ardından polis soruşturma başlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin pazar yerinde ölü bulunması üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Kapalı Pazaryeri içinde tezgahların bulunduğu alanda, ilk belirlemelere göre evsiz olduğu öğrenilen Hasan Yılmaz (41) isimli bir kişi, sabah saatlerinde tezgah üzerinde hareketsiz şekilde bulundu. Yanında kalan bir arkadaşı, önce seslenerek uyandırmaya çalıştığı Yılmaz'dan yanıt alamayınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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