Marmaris'te Düzensiz Göçmenler Göçmen Kaçakçılarıyla Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve içinde 20'si çocuk 35 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin bindiği bot arıza yapınca açık denizde sürüklenmeye başladı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen (beraberinde 20 çocuk) kurtarıldı, 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA