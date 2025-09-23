Marmaris'te Cennet Adası'nda 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Cennet Adasında karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede mahsur kalan 2'si çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen tacirlerinin düzensiz göçmenleri Yunanistan diye Cennet Adası'na bırakıp gittikleri tahmin ediliyor.

Marmaris ilçesinde Cennet Adası mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kara üzerinde bulunan 16 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. - MUĞLA