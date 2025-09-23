Haberler

Marmaris'te Cennet Adası'nda 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Cennet Adası'nda, karadan ulaşımı olmayan bir bölgede mahsur kalan 2'si çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin Yunanistan'a gitmek üzere adaya bırakıldığı düşünülüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Cennet Adasında karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede mahsur kalan 2'si çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen tacirlerinin düzensiz göçmenleri Yunanistan diye Cennet Adası'na bırakıp gittikleri tahmin ediliyor.

Marmaris ilçesinde Cennet Adası mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kara üzerinde bulunan 16 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
