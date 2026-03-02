Marmaris'te motosiklet hırsızları polisten kaçamadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Şubat ayı içerisinde meydana gelen 5 ayrı faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Olayla ilgili şüpheliler yakalanırken çalışmaların da devam edeceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kemeraltı Mahallesi'nde evinin önüne park ettiği motosikletinin sabah saatlerinde yerinde olmadığını fark eden bir vatandaş, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan motosiklet farklı bir mahallede bulunarak sahibine teslim edildi. Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında belirtilen güzergahlarda güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelilere kısa sürede ulaşarak adreslerini tespit etti. 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen şahıslar emniyetteki sorgularında motorları birlikte çaldıklarını itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde, farklı yer ve zamanlarda başka motosiklet hırsızlıkları da gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine şüpheli, ekipler eşliğinde çeşitli adreslere götürüldü. Şubat ayında çalındığı belirtilen bir motosikletin Armutalan Mahallesi'nde bırakıldığı yer gösterildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından motosiklet sahibine teslim edildi. Şüphelinin beyanı doğrultusunda Sarıana Mahallesi'nde bırakılan bir motosikletin sahibine ulaşıldı. Mağdur şahsın Asayiş Büro Amirliği'ne müracaatta bulunduğu bildirildi. Öte yandan, Kemeraltı Mahallesi'nde park halinde bulunan bir başka motosikletin de daha önce bildirimi yapılan hırsızlık olayına konu olduğu belirlendi.

Plakası sökülmüş motosikletle ilgili tahkikat başlatıldı

Şüpheli D.Y. 'nin gösterdiği diğer adres olan Kemeraltı Mahallesi'nde yapılan kontrollerde, üzerinde plaka bulunmayan ve kontak kısmıyla oynandığı tespit edilen bir motosiklet daha bulundu. Şase numarası üzerinden yapılan kontrolde çalıntı kaydına rastlanmadı. Toplamda 5 ayrı faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayı aydınlatılırken, şüpheliler Emniyet merkezindeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilecekleri bilgisi edinildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı