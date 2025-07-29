Marmaris'te 27 Düzensiz Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahil güvenlik ve jandarma tarafından yapılan operasyonda, 5'i çocuk toplam 27 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde karada tespit edilen 5'i çocuk toplam 27 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Marmaris ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Marmaris İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 22 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa