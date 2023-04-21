Marmaris protokolü Polis Evi'nde bayramlaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Ramazan Bayramı münasebeti ile ilçe Polis Evi'nde protokol ve polis evinde konaklayan depremzede çocuklar ile bayramlaştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Ramazan Bayramı münasebeti ile ilçe Polis Evi'nde protokol ve polis evinde konaklayan depremzede çocuklar ile bayramlaştı.

Marmaris Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı tebrik töreninde Kaymakam Aksoy Aksaz Deniz Üs Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Müftüsü Yunus Acar, İlçe Emniyet Müdür yardımcıları Aycan Çakır Öztürk ve Samed Seyhan,Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, belediye başkan yardımcıları, ilçe kurum müdürleri, STK temsilcileri ile Siyasi Partilerin yönetim kurulu ekibi ile bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde Polis Evi'nde konaklayan depremzede vatandaşların çocuklarına bayram harçlıkları ve hediyeler verildi.

Marmaris Kaymakamı Aksoy çocukların teker teker isimlerini okuyarak hediyelerini verdikten sonra "Allah bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın, bu sene bayram sevincimiz buruk geçti ama sonraki senelerde yaralarımız sarılmış bir vaziyette daha coşkulu kutlayacağız. Allah yenilerini görmeyi nasip etsin" diyerek herkesin bayramını kutladı.

Polis Evi'ndeki bayram tebrik töreninin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Kaymakam Aksoy, hastane personeli ile bayramlaştıktan sonra Başhekim Op. Dr. Niyazi Taşkıran ile birlikte acil serviste ve hastane servislerinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de acil şifalar dileklerini iletti. - MUĞLA