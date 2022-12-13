Marmaris Kaymakamlığı sağanak yağışlar için tüm birimleri teyakkuza geçirdi 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Marmaris İlçe Kaymakamlığı Afet Yönetim Merkezi yarın akşama kadar sürecek sağanak yağmur nedeniyle bir dizi tedbirler kararnamesi yayınladı. Muğla'nın Marmaris İlçe Kaymakamlığı Afet Yönetim Merkezi yarın akşama kadar sürecek sağanak yağmur nedeniyle bir dizi tedbirler kararnamesi yayınladı. Geçtiğimiz Pazartesi günü Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Muğla Valiliği Çağrı Merkezi salonunda meteorolojik değerlendirme toplantısı düzenlendi. 13/12 2022 ve 14/12/2022 tarihleri arasında sağanak yağmur ile birlikte sel olabileceği ihtimaline göre can ve mal kaybı yaşanabileceği kaydedildi. Bir olumsuzluk yaşanmaması için Marmaris'te tüm kurumlar Kaymakamlık başkanlığında teyakkuza geçirildi. Sağanak yağmur nedeniyle etkilenmesi muhtemel İçmeler, Hisarönü, Turunç Mahallesi'nde alınacak önlemler belirtildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmaris Türkiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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