Marmaris Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında İtalya rotası üz erinde seyreden Yelkenli teknede yapılan aramada 4'çocuk 31 düzensiz göç men ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 27 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
