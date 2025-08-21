Marmaris Açıklarında 56 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Marmaris Açıklarında 56 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, yelkenli bir teknede yapılan operasyonda 56 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı. Olayla bağlantılı olarak karada 2 göçmen kaçakçısı daha ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halinde olan Yelkenli tekne içinde yapılan aramada, 56 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 56 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. Olay ile bağlantılı olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 2 düzensiz göçmen kaçakçısı daha yakalandı. - MUĞLA

