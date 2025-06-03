Marmaris Açıklarında 5.8 Şiddetinde Deprem: Panik Atağından 78 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Marmaris Açıklarında 5.8 Şiddetinde Deprem: Panik Atağından 78 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem, Muğla ve çevresinde büyük panik yarattı. 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, Aydın ve Muğla'da 78 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların çoğunluğu panik atak nedeniyle tedavi edildi.

Marmaris açıklarında dün gece saat 02.17'de meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem Muğla ve çevre ilçelerde şiddetli şekilde hissedildi. Yaşanan zelzelede deprem değil panik ataklar insanları hastanelik etti. Deprem sonrası Muğla Fethiye'de 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken Aydın ve Muğla'da 78 kişi hastaneye kaldırıldı.

Başta Muğla'nın Marmaris ilçesi olmak üzere Aydın ve Muğla'da etkili olarak hissedilen depremde Muğla merkez ve ilçelerinde 69 kişi, Aydın'da ise 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Aydın'da hastaneye kaldırılan 9 kişiden sadece 1 kişinin deprem sırasında kaçmak isterken ayağını burktuğu geri kalanların ise panik atak geçirdiği öğrenildi.

Aydın'da dün gece saat 02.17'de yaşanan depremin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne 4, Aydın Devlet ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne 3, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne de 2 kişi olmak üzere toplam 9 kişi kaldırıldı.

Aydın'daki vakaların tamamının panik ataktan dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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