Marmaris Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı

Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekne durdurulmuş ve içerisindeki 29 düzensiz göçmen (beraberinde 17 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA