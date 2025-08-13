Marmaris Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı
Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekne durdurulmuş ve içerisindeki 29 düzensiz göçmen (beraberinde 17 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa