Marmaris Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında durdurulan bir yelkenli teknede 17'si çocuk toplam 29 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
