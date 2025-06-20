Marmaris Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salındaki 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Operasyon sırasında 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde 21 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can sallarında 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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