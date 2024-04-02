Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda 15 Yaşındaki Genç Hayatına Son Verdi

MARMARAY Yenikapı İstasyonu'nda 15 yaşındaki Emrah Y. raylara atlayarak intihar etti. Cenazenin istasyondan çıkarılmasının ardından aksayan seferler normale döndü.

Olay, öğle saatlerinde Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bekleyen 15 yaşındaki Emrah Y. raylara atlayarak intihar etti. Emrah Y. hayatını kaybederken, Marmaray seferleri geçici bir süre Kazlıçeşme - Üsküdar arasında hizmet verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazenin itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinden çıkarılmasının ardından Marmaray seferleri normale döndü. Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili "Marmaray seferlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür" açıklaması yapıldı.