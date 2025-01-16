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Marmaray'a 'ışınlanarak' giriş yaptı

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İstanbul'da Marmaray'a binmek isteyen bir gencin trene adeta "uçarak" giriş yaptığı anlar, sosyal medyada hızla yayılarak gündem yarattı.

İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı Marmaray'ın bir istasyonunda yaşanan anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

VAGONA 'IŞINLANARAK' GİRDİ

Genç bir yolcunun trenin kapıları kapanmak üzereyken hızla koşarak ve adeta "ışınlanarak" vagona bindiği görüldü.

KAMERAYA YANSIDI

Yolcuların korku ve şaşkınlık dolu bakışları arasında meydana gelen olay, o sırada vagonda bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Genç yolcunun kim olduğu ve neden trene atladığı ise belirlenemedi.

Marmaray'a 'ışınlanarak' giriş yaptı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

çok film izlemiş arkadaş

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