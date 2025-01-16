Marmaray'a 'ışınlanarak' giriş yaptı
İstanbul'da Marmaray'a binmek isteyen bir gencin trene adeta "uçarak" giriş yaptığı anlar, sosyal medyada hızla yayılarak gündem yarattı.
İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı Marmaray'ın bir istasyonunda yaşanan anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
VAGONA 'IŞINLANARAK' GİRDİ
Genç bir yolcunun trenin kapıları kapanmak üzereyken hızla koşarak ve adeta "ışınlanarak" vagona bindiği görüldü.
KAMERAYA YANSIDI
Yolcuların korku ve şaşkınlık dolu bakışları arasında meydana gelen olay, o sırada vagonda bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Genç yolcunun kim olduğu ve neden trene atladığı ise belirlenemedi.