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Marmara Denizi'nde Poyraz Fırtınası Nedeniyle Ulaşım Aksıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında Poyraz fırtınası etkili oluyor. Balıkçı tekneleri limana çekilirken, konteyner gemileri demirleyerek fırtınanın geçmesini bekliyor. Şehir merkezinde de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında Poyraz fırtınası etkili oluyor. İki gün süreceği tahmin edilen poyraz fırtınası sebebiyle Tekirdağ'da birçok balıkçı teknesi, balıkçı limanına çekerek rıhtıma bağladı.

Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük konteyner gemileri de Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarına demirleyerek poyraz fırtınasının geçmesini bekledi.

Şehir merkezinde de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtınaya dayanamayan park halindeki bir simit büfesinin yan yattığı gözlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Denizi Tekirdağ Fırtına Haberler

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