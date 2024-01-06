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Marmara Denizi'nde Fırtına Uyarısı

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Kocaeli Valiliği, Marmara Denizi'nde 50 ile 75 kilometre hızla esmesi beklenen fırtına sebebiyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kocaeli Valiliği, Marmara Denizi'nde 50 ile 75 kilometre hızla esmesi beklenen fırtına sebebiyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli Valiliği Marmara Denizi Fırtına Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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