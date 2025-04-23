Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Bursa'yı Sarstı

Marmara Denizi'nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem Bursa'nın İnegöl ilçesinde de hissedildi. Deprem sonrası Devlet Hastanesi'ndeki vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attılar.

12.49'daki deprem sonrası Bursa'da da hayat durma noktasına geldi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar hemen dışarıya koştular. Acil önünde kısa süreli yoğunluk oluştu. Bir vatandaş, "Sallanınca tansiyonum düştü zannettim. Ancak deprem yaşanmış. Herkes dışarı çıkınca biz de dışarıya çıktık" dedi. - BURSA