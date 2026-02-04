Haberler

AK Parti Marmara ilçe binasına taşlı saldırı

Balıkesir'in Marmara Adası'nda AK Parti ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından emniyet ekipleri incelemelere başladı ve saldırıyı kınayan AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Balıkesir'in Marmara Adası'nda bulunan AK Parti ilçe binasına taşlı saldırı düzenlendi.

Olay, AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen, kapüşonlu olduğu belirtilen bir şahıs tarafından AK Parti ilçe binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Emniyet birimleri, çevredeki güvenlik kameraları ile kaçış güzergahındaki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir tarafından yapılan açıklamada, parti binasına yapılan taşlı saldırı kınanarak, "Marmara İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Siyaseti şiddetle, tehditle ve vandallıkla dizayn etmeye çalışan bu anlayış kabul edilemez. Demokrasi; taşla değil, sözle ve sandıkla konuşur. Provokasyonlardan medet umanlara karşı sağduyumuzdan, millet iradesine olan inancımızdan ve hukuk içinde mücadele kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. AK Parti teşkilatlarımız dün olduğu gibi bugün de milletin huzuru, birlik ve beraberliği için dimdik ayaktadır. Geçmiş olsun Marmara" açıklaması yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
