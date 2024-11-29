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Marmara Adası'nda Bir Kez Daha Toprak Kayması Meydana Geldi

Marmara Adası'nda Bir Kez Daha Toprak Kayması Meydana Geldi
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Balıkesir Marmara Adası'nda 24 Kasım'da gerçekleşen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybettikten sonra, aynı bölgede yeni bir toprak kayması oldu. Yetkililer, bölgedeki mermer ocaklarındaki faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu ve toprak kayması riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Balıkesir Marmara Adası'nda 24 Kasım'da 2 kişinin hayatını kaybettiği mermer ocağındaki toprak kaymasının ardından aynı bölgede yeni bir toprak kayması daha meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan trajik kazanın ardından bölgedeki 8 mermer ocağında faaliyetler geçici olarak durdurulmuştu. Bu kararın, bugünkü olayda can kaybının önüne geçtiği ifade ediliyor. Yetkililer, söz konusu bölgede toprak kayması riskinin yüksek olduğunu belirterek detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Marmara Adası sakinleri ise bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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