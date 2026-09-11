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Marketten gasp şüphelisi akıl sağlığının tespiti için hastaneye yatırıldı

Marketten gasp şüphelisi akıl sağlığının tespiti için hastaneye yatırıldı
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Samsun’da market çalışanını bıçakla tehdit ederek kasadan 7 bin TL aldığı iddia edilen 57 yaşındaki şüpheli, akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla mahkeme kararıyla Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

Samsun'da market çalışanını bıçakla tehdit ederek kasadan 7 bin TL aldığı iddia edilen 57 yaşındaki şüpheli, akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla mahkeme kararıyla Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, A.A. (57), marketten bal, sıvı yağ, içki, terlik ve meyve bıçağı aldı. Meyve bıçağını cebine koyan A.A., diğer ürünleri alışveriş sepetine doldurarak kasaya geldi. Ürünleri daha önce aynı marketin başka şubesinden satın aldığını ve iade etmek istediğini öne süren A.A., parasını geri istedi. Kasiyerin ürünlere ait fişi sorması ve şüphelinin markete dışarıdan elleri boş şekilde geldiğini, ürünleri içeriden alarak sepete koyduğunu hatırlatması üzerine A.A., cebindeki bıçağı çıkararak market görevlisini tehdit etti. Ardından yazar kasadan 7 bin TL alan A.A., olay yerinden ayrılmaya çalıştı.

Market çalışanlarının şüpheliyi oyalayarak durumu polise bildirmesi üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. A.A., suçta kullandığı öne sürülen bıçak ve parayla birlikte market içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen A.A., savcılık tarafından önce Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine, ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırılmasına karar verdi. A.A., polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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