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Vincenzo Italiano'dan Vlahovic için açıklama

Vincenzo Italiano'dan Vlahovic için açıklama
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Vincenzo Italiano, Erzurumspor karşısında kazanarak maç fazlasıyla lider olmayı hedeflediklerini ve rakibi asla küçümsememeleri gerektiğini söyledi. Ceza alan Dusan Vlahovic hakkında da konuşan Italiano, "Dusan ve Rıdvan'ın eksikliğinden dolayı üzgünüm çünkü geçen hafta başrol oyuncusuydu onlar ama inanıyorum ki yerlerine oynayacak oyuncular da ellerinden geleni yapacaktır'' dedi.

  • Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
  • Teknik direktör Vincenzo Italiano, Dusan Vlahovic ve Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık nedeniyle maçta yer alamayacağını belirtti.
  • Italiano, maçı kazanmaları halinde maç fazlasıyla lider olacaklarını söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"RAKİBİMİZİ ASLA KÜÇÜMSEMEMELİYİZ"

Zorlu mücadele hakkında konuşan Vincenzo Italiano, "Eğer geçen haftaki derbi galibiyetini taçlandırmak istiyorsak, bugün çok büyük bir iş yapmamız gerekiyor. Rakibimizi asla küçümsememeliyiz. Bu hatayı yapamayız. Yüzde 100 konsantre olmalıyız. Ligde elimizden geleni yapmamız gerekiyor, yaptığımız gibi devam etmemiz gerekiyor. dedi. 

"MAÇ FAZLASIYLA LİDER OLACAĞIZ"

Sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, "Gerçekten bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı bu. Dediğiniz gibi maç fazlasıyla lider olacağız, bizi heyecanlandıran, bizim için önemli bir şey. Bugün gerçekten çok önemli bir motivasyon kaynağı bu maç, kazanırsak ne olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

VLAHOVIC VE RIDVAN YILMAZ AÇIKLAMASI

Dusan Vlahovic ve Rıdvan Yılmaz'ın yokluğuna da değinen Italiano, "Dusan ve Rıdvan'ın eksikliğinden dolayı üzgünüm çünkü geçen hafta başrol oyuncusuydu onlar ama inanıyorum ki yerlerine oynayacak oyuncular da ellerinden geleni yapacaktır." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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