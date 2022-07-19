Markette kurusıkı tabancayla şaka yaparken kafasından kendini vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Markette kurusıkı tabancayla şaka yaparken kafasından kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Samsun'da bir markette kurusıkı tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çeken genç yaralanarak hastanelik olurken, vurulma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun'da bir markette kurusıkı tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çeken genç yaralanarak hastanelik olurken, vurulma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki bir markette dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen 26 yaşındaki A.K. o sırada bir kişinin elinde bulunan kurusıkı tabancayı istedi ve tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çekti. Kafasından yaralanan A.K. yere düştü. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. A.K.'nin kafasından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title