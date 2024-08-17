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Markette korkutan yangın: Alevlere teslim olan market küle döndü

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan yangında bir market alevlere teslim oldu. Yangın, kısa sürede tüm marketi sararak büyük bir alana yayıldı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, market ve içerisindeki tüm malzemeler kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.

Markette korkutan yangın: Alevlere teslim olan market küle döndü

Marketin alev alev yandığı anlar kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, çıkan yangında bir market küle döndü. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Yangın, sabah saatlerinde Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Şehit Yarbay Songül Yakut Caddesi üzerinde yer alan bir markette çıktı. Yangın, kısa sürede tüm marketi sararak büyük bir alana yayıldı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine alana giden itfaiye ekipleri, yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Ekiplerin marketteki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, market ve içerisindeki tüm malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ceylanpınar Şanlıurfa 3-sayfa 3.Sayfa Haberler

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