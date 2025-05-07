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Market Çalışanını Gizlice Fotoğraflayan Şahıs Tutuklandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir market çalışanını gizlice fotoğraflayan şahıs, yakalanarak tutuklandı. Olayın ardından intihara kalkışma girişimi polis tarafından engellendi.

Market çalışanını gizlice fotoğraflayan şahıs tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir markette çalışanın gizlice fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemler sırasında intihara kalkışması polis ekiplerinin dikkati sayesinde önlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir markette iddiaya göre alışveriş yapan bir kişi; Ş.Ü isimli şüphelinin market çalışanının önünden geçerken gizlice fotoğrafını çektiğini fark etti. Durumu fark eden çalışan ve diğer market görevlileri şahsı yakalayarak durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen market çalışanının eşi, Ş.Ü.'yü etkisiz hale getirerek polis ekiplerine teslim etti. Emniyete götürülen şüphelinin telefonunda yapılan incelemede market çalışanına ait gizlice çekilmiş fotoğraflar tespit edildi.

İfadesi alınan Ş.Ü., nezarethaneye götürüldüğü sırada intihar etmeye teşebbüs etti. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde son anda engellenen girişim sonuçsuz kaldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEYNEP KOÇ - 3.Sayfa
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