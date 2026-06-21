Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Mardin'in Yeşilli ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, Karşıyaka ve Sancakköy mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yerleşim yerinden uzak olduğu bildirilen yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı