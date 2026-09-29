Mardin Nusaybin'de yangında mahsur kalan 2 kişi balkondan tahliye edildi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince balkondan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kaldığı belirtilen 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla balkondan tahliye edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı