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Mardin Nusaybin'de takla atan otomobilde yaralanan olmadı, araçta maddi hasar oluştu

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Mardin Nusaybin'de takla atan otomobilde yaralanan olmadı, araçta maddi hasar oluştu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Nusaybin-Akarsu yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada yaralanan olmazken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu, olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde takla atan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Nusaybin-Akarsu yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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