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Mardin Nusaybin'de ağaç, motosikletlinin geçişinden 10 saniye sonra yola devrildi

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Mardin Nusaybin'de ağaç, motosikletlinin geçişinden 10 saniye sonra yola devrildi Haber Videosunu İzle
Mardin Nusaybin'de ağaç, motosikletlinin geçişinden 10 saniye sonra yola devrildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç yola devrildi. Ağacın devrilmesinden 10 saniye önce aynı noktadan geçen motosiklet sürücüsü kazayı kıl payı atlatırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi, motosiklet sürücüsü 10 saniyeyle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasını saniye saniye yansıdı.

Olay, Kışla Mahallesi TOKİ bölgesinde meydana geldi. İlçede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek yolun üzerine devrildi. Ağacın devrilmesinden yalnızca 10 saniye önce aynı noktadan bir motosiklet sürücüsünün geçtiği belirtildi. Sürücünün geçişinden hemen sonra ağacın yola düşmesiyle muhtemel bir kaza kıl payı atlatıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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