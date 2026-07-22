Haberler

Mardin'de 30 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Mardin'de 30 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

S.G. (30) isimli kadın, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, kesin ölüm nedeni için otopsiye gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 30 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, S.G. (30) isimli kadın, yakınları tarafından Devrim Mahallesi Seher Sokak'taki evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından S.G.'nin cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi günah çıkardı: İkisine de çok kırgınım

Mauro Icardi günah çıkardı: İkinize de çok kırgınım
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Yok böyle bir tanışma hikâyesi: Organ değil, aşk nakli

Yok böyle bir tanışma hikâyesi: Organ değil, aşk nakli
Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem

Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem