Mardin Derik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Mardin Derik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 380 gram kubar esrar, 103 kök kenevir ve 500 adet mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şahıs tutuklandı.

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilo 380 gram kubar esrar, 103 kök kenevir ve 500 adet mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Yetkililer, suç ve suçlulukla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'nin ardından bir operasyon da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne! 17 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Kuyumcular da gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.