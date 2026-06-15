Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Kuşçu Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Şersuvar K. (37), Ramazan K. (60), Bünyamin D. (23), Mikail D. (27) ve Zeynelabidin D. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı