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Mardin'deki Camide Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Mardin'deki Camide Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan bir camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir camide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, 13 Mart Mahallesi'nde bulunan bir camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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