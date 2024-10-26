Mardin'de yol verme kavgası kanlı bitti

MARDİN - Mardin'de yol verme kavgası kanlı bitti. Çıkan tartışmada bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay ikindi saatlerinde Nusaybin ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında yol verme kavgası yüzünden çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şahıs Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.