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Mardin'de ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişlerine kısıtlama getirildi

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Mardin'de 20-21 Haziran'da yapılacak YKS sınavı nedeniyle ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişine belirli saatlerde kısıtlama getirildi.

Mardin'de YKS tedbirleri kapsamında ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişlerine kısıtlama getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20- 21 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tedbirlerin alındığı belirtildi. Bu kapsamda, 20 Haziranda 08.00-10.00 saatleri arasında, 21 Haziranda ise 08.00 - 17.00 saatleri arasında yük nakli için kullanılan ağır tonajlı yük taşıyan araçların şehir merkezine girişlerine izin verilmeyeceği açıklandı. Açıklamada ayrıca araçların trafik akışını bozmayacak şekilde uygun bir yerde bekletilecekleri vurgulandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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