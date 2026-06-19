Mardin'de ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişlerine kısıtlama getirildi

Mardin'de YKS tedbirleri kapsamında ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişlerine kısıtlama getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20- 21 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tedbirlerin alındığı belirtildi. Bu kapsamda, 20 Haziranda 08.00-10.00 saatleri arasında, 21 Haziranda ise 08.00 - 17.00 saatleri arasında yük nakli için kullanılan ağır tonajlı yük taşıyan araçların şehir merkezine girişlerine izin verilmeyeceği açıklandı. Açıklamada ayrıca araçların trafik akışını bozmayacak şekilde uygun bir yerde bekletilecekleri vurgulandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı