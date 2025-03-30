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Mardin'de Yıldırım Çarpması Sonucu Çoban Hayatını Kaybetti

Mardin'de Yıldırım Çarpması Sonucu Çoban Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Derik ilçesinde yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki çoban Vedat Çakıl, hastanede hayatını kaybetti. Olay, Çadırlı köyünde meydana geldi. Çakıl'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Mardin'in Derik ilçesinde yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan çoban, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çadırlı köyünde Vedat Çakıl (27), hayvanları merada otlattığı sırada yıldırım çarptı. Ağır yaralanan Çakıl, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çakıl'ın yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, gencin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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