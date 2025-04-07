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Mardin'de yatağa bağımlı hasta evde çıkan yangında hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yatağa bağımlı hasta Hacı Ahmet Kartal, çıkan ev yangınında hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde yer alan bir evin yatağa bağımlı hasta 80 yaşındaki Hacı Ahmet Kartal'ın kaldığı odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mardin'de yatağa bağımlı hasta evde çıkan yangında hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Akşam saatlerinde evden yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, Kartal'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Mardin'de yatağa bağımlı hasta evde çıkan yangında hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemesinin ardından Kartal'ın cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Mardin'de yatağa bağımlı hasta evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Mardin'de yatağa bağımlı hasta evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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